Ученые пытаются воссоздать в лаборатории самую редкую группу крови

Группа крови Rh null, которая встречается у людей крайне редко – примерно один случай на шесть миллионов, – стала предметом пристального внимания ученых, стремящихся получить ее в лабораторных условиях для спасения жизней, сообщает ВВС.

Эта группа крови, иногда называемая "золотой", имеет огромную ценность для людей с редкими группами.

Проблема совместимости при переливании в значительной степени связана с двумя основными системами классификации крови – ABO и резус-фактором (Rh). Наличие или отсутствие определенных антигенов на поверхности эритроцитов определяет группу крови: если антигены донорской крови отличаются от антигенов реципиента, иммунная система последнего вырабатывает антитела, что может привести к опасной для жизни реакции. У людей с Rh null отсутствуют все 50 антигенов системы Rh, что вызвано генетическими мутациями.

Именно отсутствие всех антигенов Rh делает кровь группы O Rh null чрезвычайно ценной: она совместима со всеми многочисленными группами крови Rh и, будучи группой О, может быть перелита большинству людей, включая лиц со всеми вариантами системы ABO. Профессор Эш Той из Бристольского университета отмечает, что Rh-антигены вызывают сильнейшую иммунную реакцию, поэтому их полное отсутствие делает Rh null универсальной с точки зрения резус-фактора, хотя другие группы крови все равно необходимо учитывать. В экстренных случаях, когда группа крови пациента неизвестна, кровь O Rh null можно переливать с минимальным риском, что подтолкнуло ученых по всему миру к поиску способов ее воспроизведения.

Ученые, в том числе профессор Той и его коллеги, достигли значительных успехов в воссоздании Rh null в лаборатории, используя технологии редактирования генов, такие как Crispr-Cas9. Профессор Той, ставший соучредителем компании Scarlet Therapeutics, сфокусирован на создании клеточных линий из крови доноров с редкими группами для выращивания эритроцитов в лабораторных условиях, которые можно заморозить и хранить для экстренных ситуаций. В 2021 году другие исследователи также использовали Crispr-Cas9 для воспроизведения индивидуальных редких групп, включая Rh null, из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток.

Однако, несмотря на впечатляющие успехи, внедрение искусственной крови, выращенной в лаборатории, в пригодных для использования масштабах все еще остается отдаленной перспективой. В настоящее время продолжаются клинические испытания, проверяющие безопасность введения искусственно выращенных эритроцитов здоровым добровольцам, но, по словам профессора Тоя, на данный момент "забор крови из руки человека гораздо более эффективен и экономичен", и доноры по-прежнему будут необходимы в обозримом будущем.