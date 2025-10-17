Пищевые жирные кислоты могут ”усилить" иммунные клетки, борющиеся с раком

Ученые с медицинского факультета LKS Гонконгского университета выяснили, что определенные жирные кислоты из пищи могут влиять на способность иммунной системы бороться с раком. Они обнаружили, что олеиновая кислота (OA) – полезный жир, содержащийся в оливковом масле и орехах – усиливает активность γδ-Т-клеток, специализированных иммунных клеток с противораковыми свойствами.

В то же время другая жирная кислота, пальмитиновая (PA), которая встречается в пальмовом масле и жирном мясе, снижает способность этих клеток атаковать опухоли. Это исследование, опубликованное в журнале Signal Transduction and Targeted Therapy, открывает возможность использовать добавки с олеиновой кислотой для повышения противоракового потенциала γδ-Т-клеток.

Пищевые жирные кислоты необходимы для нормального роста и работы организма, а также могут влиять на профилактику и лечение рака. Однако изучать их воздействие на рак сложно из-за разнообразия питания людей и нехватки детальных исследований. Недавние открытия показали, что жирные кислоты могут воздействовать на иммунную систему, в частности на ее способность бороться с опухолями. Специализированные γδ-Т-клетки особенно эффективно атакуют раковые клетки. Когда эти клетки активируются, они помогали некоторым пациентам с раком легких и печени жить дольше.

При этом такая терапия работает не у всех, частично из-за того, что изменения метаболизма, включая обмен жирных кислот, могут снижать ее эффективность у отдельных пациентов. Исследователи обнаружили связь между уровнями пальмитиновой кислоты (PA) и олеиновой кислоты (OA) и эффективностью противораковой терапии. Команда также выяснила, что пальмитиновая кислота может подавлять работу этих иммунных клеток, тогда как олеиновая кислота способна противодействовать этому эффекту.