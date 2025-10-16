x
Здоровье

Всемирная медицинская ассоциация сняла с повестки дня исключение израильского профсоюза врачей

Международные соглашения
Профсоюзы
Медицина
время публикации: 16 октября 2025 г., 09:26 | последнее обновление: 16 октября 2025 г., 09:30
Всемирная медицинская ассоциация сняла с повестки дня исключение израильского профсоюза врачей
Flash90Flash90

Израильскому профсоюзу врачей удалось снять с повестки дня проходящей в Порту конференции Всемирной медицинской ассоциации предложение о своем исключении.

Инициаторами попытки исключения Израиля были медицинские профсоюзы Турции, Великобритании, Чили, Уругвая и ряда других стран, обвинявшие израильских врачей в "соучастии в геноциде в Газе".

Перед конференцией и в ходе нее руководители израильского профсоюза провели десятки встреч с представителями других профсоюзов (в общей сложности во Всемирной ассоциации около 120 профсоюзов), сумев переломить ситуацию и добиться того, что турецко-британская инициатива даже не была вынесена на голосвание.

