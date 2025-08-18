Клетки организма меняют форму, чтобы справиться с ранами

Исследования показали, что клетки способны изменять свою форму, чтобы закрывать раны. При этом отдельные участки клетки изгибаются в соответствии с формой повреждения и расположением ее внутренних структур.

Эпителиальные клетки выстилают внутренние и внешние поверхности организма, создавая защитный барьер от механических повреждений, инфекций и потери влаги. Кроме того, они участвуют в поглощении питательных веществ, выведении отходов и синтезе таких веществ, как гормоны и ферменты. Ученые выяснили, что эндоплазматический ретикулум (ЭР) в этих клетках способен менять свою конфигурацию в зависимости от формы разрыва. При выпуклых краях щели ЭР образует трубчатые структуры, а при вогнутых – превращается в плоские листовые образования.

Исследователи установили, что различия связаны с действием механических сил: выпуклые края испытывают давление, и клетки продвигаются вперёд, распластываясь широкими выступами, тогда как при вогнутых краях действуют силы натяжения, и клетки сокращаются, стягивая разрыв подобно "шнурку".

В статье авторы подчеркивают, что способность ЭР перестраиваться в ответ на изгибы и определять характер движения эпителия играет ключевую роль в клеточной динамике. Для исследования использовались специальные методы создания микроскопических зазоров в тканевых слоях, а также современные технологии визуализации и математическое моделирование, что позволило проследить, как ЭР перестраивает свою форму и помогает эпителиальным клеткам передвигаться.