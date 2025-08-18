Блокирование одного белка может предотвратить аллергию пищевода

Ученые Тель-Авивского университета обнаружили белок, который запускает развитие хронического воспалительного заболевания пищевода, вызванного пищевой аллергией, и предложили метод его блокировки.

Работа опубликована в журнале Allergy.

Эозинофильный эзофагит (ЭоЭ) представляет собой разновидность пищевой аллергии – хроническое воспаление пищевода, вызванное аномальной иммунной реакцией на продукты питания, главным образом на молоко, яйца, пшеницу, орехи и рыбу. Это заболевание приводит к затруднению глотания, болям в груди и животе. Оно вызывает у детей задержку роста. Распространенность заболевания неуклонно растет в течение последнего десятилетия как в Израиле, так и в западном мире.

Заболевание характеризуется накоплением эозинофилов – особого типа белых кровяных клеток, которых обычно нет в здоровом пищеводе.

Ученые показали на модели, что клетки больного пищевода выделяют высокие уровни двух белков: IL-33 и TSLP. Ткань пищевода содержала иммунные клетки с рецепторами к обоим белкам, что указывало на активную роль белков в провоцировании заболевания.

Используя генную инженерию, ученые создали модели без одного из белков: удаление IL-33 не изменило течение болезни, но удаление TSLP привело к резкому улучшению – в некоторых случаях развитие заболевания было полностью остановлено. Нейтрализация TSLP антителами также вызывала значительные улучшения.

Анализ показал, что TSLP действует как главный регулятор ЭоЭ. Это делает белок перспективной терапевтической мишенью. Фармацевтические компании уже разрабатывают антитела против TSLP. Исследование показало, что такие антитела могут стать эффективным лечением пищевой аллергии пищевода.