Забота бабушек и дедушек влияет на здоровье детей. Новое исследование

Исследование, опубликованное в журнале Health Economics, показало, что регулярная помощь бабушек и дедушек в уходе за детьми облегчает жизнь родителям, однако может сопровождаться определенными рисками для здоровья самих детей.

Анализ основан на данных более 11 тысяч детей и около 9 тысяч родителей из Германии. Чтобы оценить влияние такого ухода, исследователи учитывали расстояние между семьями и проживающими отдельно бабушками и дедушками. Матери, имевшие возможность регулярно оставлять детей с бабушками и дедушками, отмечали более высокий уровень удовлетворенности свободным временем и качеством ухода за ребенком – на 11% и 9% соответственно. У отцов также фиксировался рост удовлетворенности условиями ухода, достигавший 19%.

В то же время у детей, которые часто находились под присмотром бабушек и дедушек, в среднем выявлялись менее благоприятные показатели общего состояния здоровья. Особенно это проявлялось у мальчиков и детей младшего школьного возраста. Авторы предполагают, что такие различия могут быть связаны с особенностями режима дня и видами активности, характерными для ухода в семье, по сравнению с детскими садами или группами продленного дня.