Воздействие загрязненного воздуха связано с увеличением риска развития болезни Альцгеймера

Согласно результатам недавнего исследования, у людей, которые длительное время находятся под воздействием загрязненного воздуха, вероятность развития болезни Альцгеймера может быть выше. Новое исследование также показало, что повышенное воздействие загрязнения воздуха связано с увеличенным риском возникновения болезни Альцгеймера.

Воздействие загрязненного воздуха давно рассматривается как один из факторов риска болезни Альцгеймера, а также распространенных хронических заболеваний, включая гипертонию, инсульт и депрессию. Поскольку эти состояния сами по себе связаны с развитием деменции, до сих пор оставалось неясным, действует ли загрязнение воздуха косвенно или же такие заболевания усиливают повреждение мозга, вызванное загрязнением.

Работа, опубликованная в журнале PLOS Medicine, подтвердило связь между воздействием загрязненного воздуха и повышенной вероятностью развития болезни Альцгеймера. Команда ученых из Университета Эмори (США) изучила данные более чем 27 миллионов человек старше 65 лет за период с 2000 по 2018 год. За это время примерно у трех миллионов участников была диагностирована болезнь Альцгеймера. Параллельно исследователи оценили распространенность трех сопутствующих состояний – гипертонии, инсульта и депрессии – чтобы определить, влияют ли они на риск развития Альцгеймера.

Полученные показатели сопоставили с уровнем воздействия мелкодисперсных частиц (PM₂.₅) в районах проживания участников. Такие частицы считаются особенно опасными, поскольку способны проникать глубоко в легкие и попадать в кровоток. Основные источники PM₂.₅ – выхлопы транспорта, электростанции, промышленность, лесные пожары, а также сжигание древесины и ископаемого топлива в быту. Авторы работы подчеркнули, что загрязнение воздуха влияет на мозг напрямую, а не опосредованно – через развитие других хронических заболеваний. При этом связь между воздействием загрязненного воздуха и болезнью Альцгеймера оказалась более выраженной у людей, перенесших инсульт. Результаты указывают на то, что такие пациенты могут быть особенно чувствительны к неблагоприятному влиянию загрязнения на состояние мозга. Это подчеркивает важную роль сочетания экологических и сосудистых факторов риска.

Кроме того, установлено, что продолжительное воздействие мелкодисперсных частиц повышает вероятность развития хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые патологии, гипертонию и психические расстройства.