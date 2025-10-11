Ученые с помощью наночастиц обратили вспять болезнь Альцгеймера у мышей

Команда исследователей из Института биоинженерии Каталонии и Западно-Китайской больницы Сычуаньского университета, совместно с британскими партнерами, показала нанотехнологический метод, который способен обратить вспять болезнь Альцгеймера у мышей. В отличие от обычной наномедицины, где наночастицы служат лишь носителями лекарств, здесь используются биоактивные наночастицы – "супрамолекулярные препараты", действующие сами по себе. Вместо прямого воздействия на нейроны терапия восстанавливает работу гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) – важного сосудистого фильтра мозга. Благодаря этому подходу ученым удалось обратить вспять патологические изменения, характерные для болезни Альцгеймера, в животных моделях.

Гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) представляет собой клеточный и физиологический барьер, отделяющий мозг от кровотока и защищающий его от патогенов и токсинов. Ученые показали, что воздействие на определенный механизм позволяет "отходным белкам", образующимся в мозге, проходить через ГЭБ и выводиться с кровью. При болезни Альцгеймера основным "отходным" белком является бета-амилоид (Aβ), накопление которого нарушает работу нейронов.

Для экспериментов использовались мышиные модели, генетически настроенные на повышенную продукцию Aβ и снижение когнитивных функций, что имитирует патологию болезни Альцгеймера. Животным вводили всего три дозы супрамолекулярных препаратов, после чего следили за развитием заболевания. Ученые отметили, что же через час после инъекции они наблюдали сокращение уровня Aβ в мозге на 50-60%.

Наиболее впечатляющими оказались результаты терапии. Ученые провели серию экспериментов, оценивая поведение мышей и изменения их памяти на протяжении нескольких месяцев, охватывая все стадии заболевания. В одном из опытов 12-месячной мыши (эквивалент 60-летнего человека) ввели наночастицы, а ее поведение изучали через 6 месяцев. Итог оказался впечатляющим: в возрасте 18 месяцев (эквивалент 90 лет для человека) мышь демонстрировала поведение, характерное для здорового животного.