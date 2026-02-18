У охранника отделения недоношенных детей в больнице "Ихилов" диагностирована корь

У охранника отделения для недоношенных детей в больнице "Ихилов" диагностирована корь. Министерство здравоохранения сообщило, что охранник находился у входа в отделение в субботу, 14 февраля, в течение получаса с 18:52, а затем в воскресенье, 15 февраля, с 14:45 до 19:30, когда он закончил работу из-за плохого самочувствия.

Больница связалась со всеми, с кем мог контактировать заболевший, во время своей работы.

Минздрав призвал людей, которые плохо себя чувствуют или имеют симптомы, характерные для кори, не посещать массовые мероприятия и избегать контактов с окружающими. При необходимости обращения в поликлинику или приемное отделение больницы рекомендуется заранее согласовать визит и предупредить медперсонал.

Корь – крайне заразное вирусное заболевание, проявляющееся, среди прочего, высокой температурой, недомоганием, насморком и сыпью, и способное приводить к тяжелым, иногда опасным для жизни осложнениям.

Проверить статус вакцинации и записаться на прививку можно через больничные кассы, либо в колл-центр "Коль а-Бриют" по телефону *5400 (вс-чт 08:00-20:00, пт 08:00-13:00).