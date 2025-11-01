Совместные положительные эмоции с партнером полезны для здоровья

Согласно исследованию, опубликованному Американской психологической ассоциацией, совместные счастливые моменты с партнером могут положительно влиять на здоровье пожилых людей, снижая уровень стрессового гормона кортизола.

Для изучения этого вопроса исследователи проанализировали уровень кортизола у пожилых людей, используя данные трех исследований с участием 642 человек (321 сожительствующая пара) в Канаде и Германии. Возраст участников варьировался от 56 до 89 лет. Во всех трех исследованиях участники предоставляли биографическую и демографическую информацию, а затем в течение одной недели несколько раз в день (5-7 раз) отвечали на короткие электронные опросы о своем эмоциональном состоянии. Опросы фокусировались на положительных эмоциях: участникам задавали вопросы о том, насколько они чувствуют себя счастливыми, расслабленными и заинтересованными в данный момент. После каждого опроса они собирали образец слюны с помощью тест-полоски, в результате чего было получено 23 931 измерение.

Анализ показал, что когда оба партнера были вместе и испытывали положительные эмоции, уровень кортизола в их слюне был заметно ниже. При этом эффект проявлялся сверх индивидуального ощущения счастья. Результаты сохранялись даже после учета различных факторов, влияющих на уровень кортизола, включая возраст, пол, прием лекарств и суточные колебания гормона (обычно кортизол выше утром). Исследование было опубликовано в журнале Journal of Personality and Social Psychology.

Эффект наблюдался независимо от общего уровня удовлетворенности отношениями. Иными словами, даже если пара в целом была не слишком довольна своими отношениями, совместное переживание положительных эмоций все равно, по всей видимости, оказывало успокаивающее воздействие на организм.