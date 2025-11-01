Псориаз у детей связан с разводом и расставанием родителей, показало исследование

Ученые отмечают, что сильный стресс, связанный с семейными потрясениями, может оказывать такое давление на иммунную систему ребенка, что повышается риск развития псориаза – аутоиммунного заболевания кожи, при котором клетки кожи растут слишком быстро, вызывая зудящую шелушащуюся сыпь. В исследовании, опубликованном в журнале Journal of Investigative Dermatology, анализировались данные более 16000 детей, участвовавших в шведском исследовании здоровья, при этом стрессовые события в их жизни учитывались в возрасте 1, 3, 5 и 8 лет. Впоследствии псориаз был диагностирован у 121 ребенка.

Ученые обнаружили, что риск развития болезни у детей увеличивался втрое, если в первый год их жизни происходили серьезные изменения в составе семьи. Развод, расставание или смерть родителя могут вызвать у маленького ребенка чувство тревоги и неуверенности, что делает ребенка особенно уязвимым в первый год жизни.

Эти данные подтверждают, что совсем маленькие дети, по-видимому, более восприимчивы к влиянию стрессовых факторов на иммунную систему, чем старшие дети или взрослые. Это может быть связано с тем, что стресс вызывает защитную реакцию организма с повышением уровня кортизола, который, в свою очередь, влияет на иммунитет. По словам исследователей, понимание того, как ранний стресс воздействует на иммунную систему, может помочь объяснить причины возникновения псориаза.