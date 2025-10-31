x
31 октября 2025
Здоровье

Врач в больнице "Ихилов" заразилась корью от непривитой маленькой пациентки

время публикации: 31 октября 2025 г., 14:56 | последнее обновление: 31 октября 2025 г., 15:02
Врач в больнице "Ихилов" заразилась корью от непривитой маленькой пациентки
Matanya Tausig/Flash90

Министерство здравоохранения сообщило о необычном случае: врач больницы "Ихилов" в Тель-Авиве, прошедшая необходимую вакцинацию от кори, заразилась корью от непривитой девочки, лечением которой она занималась.

Параллельно с этим проверяется возможность заражения еще двух членов медицинского персонала. Минздрав совместно с больницей "Ихилов" проводит тщательное эпидемиологическое расследование, инцидент находится под контролем специалистов.

Минздрав вновь обращается к общественности с просьбой пройти вакцинацию от кори, поскольку речь идет о крайне заразном и опасном заболевании, которого можно избежать с помощью эффективной и безопасной прививки.

