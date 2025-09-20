Секреты долголетия: почему в Японии почти 100 тысяч столетних жителей

Количество людей в возрасте 100 лет и старше в Японии достигло рекордного уровня, приблизившись к 100 тысячам человек. По данным министерства здравоохранения страны, это рекорд, который устанавливается уже 55-й год подряд, пишет ВВС. Причем подавляющее большинство (88%) долгожителей – женщины.

Основная причина высокой продолжительности жизни в Японии – это здоровое питание. Диета с низким содержанием красного мяса и высокой долей рыбы и овощей привела к низкому уровню ожирения, которое считается одним из главных факторов развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Уровень ожирения особенно низок среди женщин, что отчасти объясняет, почему их продолжительность жизни выше, чем у мужчин.

Еще один важный фактор – физическая активность. Японцы, как правило, остаются активными и в преклонном возрасте: они больше ходят пешком, предпочитают общественный транспорт автомобилям. Ежедневная групповая гимнастика Radio Tais, созданная для укрепления чувства общности и заботы об общественном здоровье, стала частью японской культуры с 1928 года.

Рост числа долгожителей в Японии поразителен. Когда в 1963 году правительство провело первый опрос, столетних людей было всего 153 человека. В 1981 году их число выросло до 1000, а к 1998 году достигло 10 тысяч.

В то же время, несмотря на впечатляющие показатели, некоторые исследования ставят под сомнение достоверность данных о количестве долгожителей в мире. В 2010 году правительственная проверка семейных реестров в Японии выявила более 230 тысяч человек в возрасте 100 лет и старше, которых никто не мог найти. Некоторые из них, как оказалось, умерли десятки лет назад. Эти неточности были объяснены нерегулярным ведением учета и подозрениями, что некоторые семьи скрывали смерть пожилых родственников для получения их пенсии.