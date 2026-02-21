Бродячий пес, зараженный бешенством, выявлен в Галилее

Минздрав сообщает об обнаружении больной бешенством бродячей собаки в населенном пункте Кфар-Юваль в Верхней Галилее. Собака крупная, беспородная, коричневого цвета. Один человек, контактировавший с больным животным, направлен на получение профилактического лечения против бешенства.

Сообщение о больном животном поступило в пятницу, 20 февраля. Минздрав просит всех, кто контактировал с зараженным животным или чьи домашние питомцы контактировали с бродячим или больным животным в месте инцидента в период с 4 по 18 февраля включительно, немедленно обратиться в службу здравоохранения Цфата по телефонам 04-6994257 и 04-6994200 либо в ближайшую службу здравоохранения по месту жительства, чтобы взвесить необходимость профилактического лечения. Вечером и в выходные следует обращаться в приемное отделение больниц.

Также минздрав призвал родителей уточнить у детей, были ли у них контакты с подозрительными животными, владельцев домашних животных – проверить актуальность прививок у муниципального ветеринара. В случае укуса или царапины необходимо немедленно промыть место раны водой с мылом, продезинфицировать и обратиться в бюро минздрава для оценки необходимости профилактики.