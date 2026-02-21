Израильские фигуристы завоевали три медали в Берлине
время публикации: 21 февраля 2026 г., 18:27 | последнее обновление: 21 февраля 2026 г., 18:27
Израильские фигуристы завоевали три медали турнира Skate Berlin Unternational.
Тамир Куперман завоевал серебряную медаль, Лев Винокур - бронзвую.
В соревнованиях мужчин победил американец Даниэль Мартынов.
В соревнованиях женщин победила итальянка Марина Пиредда.
Израильтянка Мария Дмитриева заняла девятое место.
В соревнованиях танцевальных пар победили фигуристы из Германии Шариз Маттеи и Макс Либерс.
Израильтяне Шира Ихилов и Михаил Носовицкий заняли второе место.
Ссылки по теме