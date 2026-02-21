x
21 февраля 2026
21 февраля 2026
21 февраля 2026
Спорт

Израильские фигуристы завоевали три медали в Берлине

время публикации: 21 февраля 2026 г., 18:27
Израильские фигуристы завоевали три медали в Берлине
AP Photo/Martin Meissner

Израильские фигуристы завоевали три медали турнира Skate Berlin Unternational.

Тамир Куперман завоевал серебряную медаль, Лев Винокур - бронзвую.

В соревнованиях мужчин победил американец Даниэль Мартынов.

В соревнованиях женщин победила итальянка Марина Пиредда.

Израильтянка Мария Дмитриева заняла девятое место.

В соревнованиях танцевальных пар победили фигуристы из Германии Шариз Маттеи и Макс Либерс.

Израильтяне Шира Ихилов и Михаил Носовицкий заняли второе место.

