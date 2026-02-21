Лидер израильских друзов рассказал о ситуации с друзами Сирии: "Они полностью окружены"

Через семь месяцев после столкновений сирийских друзов с поддерживаемыми сирийским правительствам группировками, духовный лидер друзов Израиля шейх Муафак Тариф заявил, что представители общины по ту сторону границы все еще находятся в опасности.

Тариф дал интервью журналистам агентства AFP в деревне Джулис, расположенной на севере Израиля – в Джулисе израильские друзы создали оперативный штаб для координации и помощи друзам сирийским.

"Они все еще в осаде, полностью окружены, – цитирует выдержки из этого интервью "Аш-Шарк аль-Аусат". – Им не позволяют ввозить никакую гуманитарную помощь, включая помощь, которую пытаемся доставить им мы".

Он сообщил, что из 187 тысяч человек, которые были перемещены из своих домов в связи со столкновениями (по оценке Управления ООН по координации гуманитарных вопросов), 120 тысяч все еще не могут вернуться домой. "Захвачены 38 деревень, жителям которых не позволяют возвращаться, – сообщил Муафак Тариф. – Более 30 человек, включая женщин и детей, все еще находятся в плену". Агентство AFP подчеркнуло, что не может подтвердить или опровергнуть эти цифры.

Несмотря на достигнутое еще в июле соглашение о прекращении огня, доступ в Ас-Суэйду затруднен. Жители обвиняют сирийские власти в блокаде провинции, Дамаск отрицает эти утверждения. Ас-Суэйда все еще остается последним крупным районом вне контроля Дамаска – после того, как была достигнута договоренность между правительством Сирии и курдами. Курдских бойцов сирийские власти пообещали интегрировать в гражданские структуры, однако друзы выступают против размещения подконтрольных Дамаску сил в своем регионе.

Израиль и Сирия за последние несколько месяцев провели несколько раундов переговоров, включающих обсуждение судьбы друзов: в частности, обсуждается возможность трудоустройства сирийских друзов в Израиле. Муафак Тариф подтвердил, что "слышал об этом" и выразил надежду на то, чтобы любой сириец мог приезжать на день на работу в Израиле, "потому что экономическая ситуация в Сирии очень тяжелая".