Спортивная гимнастика. Артем Долгоппят стал победителем этапа Кубка мира

В Коттбусе, Германия, проходит первый этап Кубка мира по спортивной гимнастике.

Израильтянин Артем Долгопят стал победителем в вольных упражнениях. Он победил с результатом 14.500 баллов.

Накануне Артем стал победителем квалификации с результатом 14.566 балла.