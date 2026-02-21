x
21 февраля 2026
Спорт

Спортивная гимнастика. Артем Долгоппят стал победителем этапа Кубка мира

Спорт/важное
Спортивная гимнастика
время публикации: 21 февраля 2026 г., 16:22
Спортивная гимнастика. Артем Долгоппят стал победителем этапа Кубка мира
AP Photo/Charlie Riedel

В Коттбусе, Германия, проходит первый этап Кубка мира по спортивной гимнастике.

Израильтянин Артем Долгопят стал победителем в вольных упражнениях. Он победил с результатом 14.500 баллов.

Накануне Артем стал победителем квалификации с результатом 14.566 балла.

