Спортивная гимнастика. Артем Долгоппят стал победителем этапа Кубка мира
время публикации: 21 февраля 2026 г., 16:22 | последнее обновление: 21 февраля 2026 г., 16:22
В Коттбусе, Германия, проходит первый этап Кубка мира по спортивной гимнастике.
Израильтянин Артем Долгопят стал победителем в вольных упражнениях. Он победил с результатом 14.500 баллов.
Накануне Артем стал победителем квалификации с результатом 14.566 балла.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 ноября 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 ноября 2025