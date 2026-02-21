Трёхдневная выставка Израильского искусства банка "Апоалим" пройдёт в поддержку ассоциации NATAL

В субботу вечером, 21 февраля, и всего на три дня открывается ежегодная выставка-продажа современных израильских художников Art Poalim. В 2026 году проект посвящён Ассоциации NATAL ("Жертвы национальной травмы") – организации, оказывающей психологическую помощь и реабилитацию пострадавшим от войны и терроризма.

На выставке будет представлено около 650 работ живущих и работающих художников, признанных и молодых мастеров. Среди участников много русскоязычных художников из разных волн алии. Как обычно, экспозиция располагается почти на всех этажах административного здания банка "Апоалим" в Тель-Авиве.

Выставка Art Poalim – это хорошая возможность увидеть срез современного израильского искусства. Работы разнятся техникой исполнения, размером и формой. И хотя, определённые ограничения пространства могут затруднить восприятие, например, не всегда можно отойти, чтобы рассмотреть большую работу, они же позволяют приблизиться к картинам так, как не позволено в музее. Это очень меняет перспективу и прочтение. "Поиграть смыслами" также помогают неожиданные соседства. Развеска на стенах круговых коридоров здания банка сильно отличается от привычной.

У входа в здание будет работать магазин, где, помимо прочего, будут продаваться шаббатние букеты (в сотрудничестве с фондом "Кадар"), золотые ожерелья с символикой "дерева NATAL", а также сумки с иллюстрациями израильских дизайнеров.

Доходы от выставки будут перечислены организации Natal. Художники получат двадцать пять процентов от выручки.

С начала войны "Железные мечи" банк "Апоалим" оказывает помощь жертвам войны, предоставляет оборудование и финансовую поддержку солдатам ЦАХАЛ, раненым сотрудникам ЦАХАЛ и сил безопасности, а также организациям по оказанию помощи и спасению, таким как MDA, United Hatzalah Aran, Natal и другие.

Банк также объявил о создании фонда "Апоалим для восстановления" в размере 100 миллионов шекелей для оказания помощи жертвам войны и восстановления общин, предприятий и жителей в секторе Газа и на севере страны.

Выставка будет открыта для широкой публики:

суббота, 21 февраля 2026 года – 19:00-22:00

воскресенье-понедельник, 22-23 февраля 2026 года – 17:00-20:00

Адрес: Тель-Авив, ул. Иегуды Халеви, 63, административное здание банка "Апоалим".

Подробности – на сайте проекта: artpoalim.co.il

Ассоциация NATAL, действующая почти 28 лет, специализируется на помощи людям с посттравматическими симптомами после войн и терактов. Организация подчёркивает, что речь идет в том числе о так называемой "прозрачной травме" – психологических последствиях пережитых событий.

С начала войны ассоциация NATAL работает круглосуточно (24/7), привлекая специалистов и волонтеров, и оказывает помощь десяткам тысяч резервистов и демобилизованных военнослужащих, сотрудникам экстренных служб, гражданским и семьям.