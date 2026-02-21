x
Ближний Восток

"Хизбалла" по указанию Ирана готовится к возобновлению войны с Израилем

КСИР
Хизбалла
время публикации: 21 февраля 2026 г., 18:05 | последнее обновление: 21 февраля 2026 г., 18:14
"Хизбалла" по указанию Ирана готовится к возобновлению войны с Израилем
AP Photo/Bilal Hussein

Телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на информированные источники сообщает, что "Хизбалла" под командованием высокопоставленных иранских офицеров из КСИР активно готовится к сценарию возобновления войны с Израилем и израильского удара по организации.

Согласно этой публикации, в последнее время руководство "Хизбаллы" существенно увеличило количество военных совещаний по подготовке планов на случай ожидаемой войны.

Близкие к "Хизбалле" источники сообщили каналу, что подготовкой руководят иранские офицеры из Корпуса стражей исламской революции – часть из них находилась в Ливане, другие прибыли туда недавно на фоне обсуждений возможности американского удара по Тегерану.

Эти офицеры не только получили приказ курировать восстановление возможностей "Хизбаллы", но и лично контролируют подготовку организации к войне, встречаются с активистами "Хизбаллы" для проведения инструктажа и указаний. В частности, речь идет о встрече в ракетном подразделении группировки в долине Бекаа – именно в момент этой встречи ЦАХАЛ нанес удар по штабу группировки.

// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 21 февраля 2026

// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 февраля 2026

// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 20 февраля 2026

// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 февраля 2026

