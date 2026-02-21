x
21 февраля 2026
|
последняя новость: 16:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
21 февраля 2026
|
21 февраля 2026
|
последняя новость: 16:30
21 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В русле ручья Нахаль-Амуд обнаружены неопознанные останки

Погибшие
Галилея
время публикации: 21 февраля 2026 г., 15:47 | последнее обновление: 21 февраля 2026 г., 15:51
В русле ручья Нахаль-Амуд обнаружены неопознанные останки
Flash90. Фото: А.Шаар-Яшув

В русле Нахаль-Амуд в пятницу вечером туристы обнаружили неопознанное тело, после чего они позвонили в спасательные службы.

На место прибыли представители полиции, останки были направлены для выяснения причин смерти и для идентификации личности погибшего. По предварительной оценке, речь идет о падении с высоты.

Других подробностей в настоящий момент не сообщается.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 апреля 2024

Останки, обнаруженные на пустыре в Галилее, принадлежат пропавшим жителям Исфии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 апреля 2024

На пустыре в Галилее обнаружены человеческие останки
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 14 декабря 2015

В Верхней Галилее обнаружены человеческие останки
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 22 октября 2015

В оливковой роще в Верхней Галилее обнаружены человеческие останки