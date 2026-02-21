В русле ручья Нахаль-Амуд обнаружены неопознанные останки
В русле Нахаль-Амуд в пятницу вечером туристы обнаружили неопознанное тело, после чего они позвонили в спасательные службы.
На место прибыли представители полиции, останки были направлены для выяснения причин смерти и для идентификации личности погибшего. По предварительной оценке, речь идет о падении с высоты.
Других подробностей в настоящий момент не сообщается.
