В русле ручья Нахаль-Амуд обнаружены неопознанные останки

В русле Нахаль-Амуд в пятницу вечером туристы обнаружили неопознанное тело, после чего они позвонили в спасательные службы.

На место прибыли представители полиции, останки были направлены для выяснения причин смерти и для идентификации личности погибшего. По предварительной оценке, речь идет о падении с высоты.

Других подробностей в настоящий момент не сообщается.