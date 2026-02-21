Трамп объявил о повышении глобальных торговых пошлин до 15%

Президент США Дональд Трамп объявил в субботу, что повышает глобальную пошлину до 15% – после того, как ранее сообщил о введении 10% глобальной пошлины на импорт в США.

"По итогам тщательного, подробного и всеобъемлющего изучения нелепого, плохо написанного и крайне антиамериканского решения по тарифам, вынесенного вчера Верховным судом, прошу считать настоящее заявление подтверждением того, что я, как президент США, немедленно повышаю 10% глобальный тариф для стран, многие из которых десятилетиями обдирали США без какого-либо возмещения, пока не появился я – до максимально разрешенного и юридически проверенного уровня 15%", – написал Дональд Трамп в своем аккаунте в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.

"В течение ближайших нескольких месяцев администрация Трампа определит и установит новые юридически допустимые тарифы, которые продолжат наш чрезвычайно успешный процесс превращения Америки снова в великую страну – еще более великую, чем когда-либо, – завершил он свою публикацию. – Спасибо за ваше внимание к этому вопросу. Президент Дональд Трамп".

Напомним, 20 февраля Верховный суд США постановил, что президент Дональд Трамп нарушил федеральный закон, когда в одностороннем порядке ввел пошлины в отношении большинства стран мира. За это решение проголосовали шесть судей, трое были против. Председатель Верховного суда Джон Робертс, выступая от имени судей, заявил, что президент должен был получить разрешение от Конгресса на введение пошлин. Чрезвычайные полномочия, на которые ссылался Трамп, по мнению суда, не соответствуют требованиям закона.

Судья Бретт Кавано, проголосовавший против, считает, что у Трампа по-прежнему имеются другие инструменты для введения пошлин, подобных тем, что были оспорены судом. Решение суда аннулирует пошлины, введенные на основании закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Пошлины на сталь и алюминий, введенные на основании других законов, остаются в силе.

После этого решения, Дональд Трамп объявил о введении глобальных пошлин в 10%. Белый дом уточнил, что указ будет действовать 150 дней и вступит в силу 24 февраля. "Благодаря этому шагу США смогут остановить отток своих долларов к иностранным производителям, – говорится в заявлении. – Увеличив внутреннее производство, США смогут исправить дефицит своего платежного баланса, создать высокооплачиваемые рабочие места и снизить издержки для потребителей".

Однако вскоре Дональд Трамп, как было сказано выше, объявил о повышении глобальных пошлин до 15% – максимально возможного уровня.