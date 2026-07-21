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Здоровье

Израильские ученые: Viagra может замедлять распространение раковых метастазов

Онкология
Исследования
Израильские ученые
время публикации: 21 июля 2026 г., 08:27 | последнее обновление: 21 июля 2026 г., 08:33
Израильские ученые: Viagra может замедлять распространение раковых метастазов
ChatGPT

Ученые из Института Вейцмана и других научных и медицинских учреждений Израиля обнаружили, что силденафил – действующее вещество препарата Viagra – способен ограничивать распространение раковых клеток. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Cancer Research.

Исследователи испытали силденафил на нескольких моделях рака человека и мышей. Препарат нарушал перемещение холестерина внутри опухолевых клеток: холестерин накапливался в лизосомах и становился менее доступным для процессов, необходимых клеткам для движения и образования метастазов. Особенно выраженный эффект наблюдался при сочетании силденафила со статинами, которые подавляют синтез холестерина.

Авторы проанализировали обезличенные медицинские данные пациентов и обнаружили статистическую связь между приемом силденафила и более высокой выживаемостью онкологических больных. Дополнительный положительный эффект отмечался у пациентов, одновременно принимавших статины. Однако речь идет о наблюдательных данных, которые сами по себе не доказывают, что именно препарат улучшил прогноз.

Исследование пока не доказывает, что Viagra лечит рак или предотвращает метастазы у людей. Основные результаты получены на клеточных культурах и животных моделях, а для проверки эффективности и безопасности такой терапии необходимы контролируемые клинические испытания. Самостоятельно принимать силденафил для лечения рака нельзя.

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