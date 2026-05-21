Новое исследование выявило в сточных водах основные вирусы, вызывающие рак у человека

В ходе исследования ученые анализировали образцы сточных вод, собранные с мая 2022 по май 2025 года более чем в 40 точках в 16 городах Техаса. Наблюдение охватило около четверти населения штата.

Для поиска вирусов исследователи использовали современную технологию генетического секвенирования – метод "гибридного захвата", который позволяет одновременно выявлять свыше 3000 известных человеческих вирусов, а также фиксировать новые мутации.

По оценкам авторов, вирусы, способные вызывать рак, могут быть связаны примерно с 20% всех онкологических заболеваний в мире. Среди наиболее известных – вирус папирус человека (ВПЧ), вызывающий рак шейки матки и некоторые виды рака горла, а также вирусы гепатита B и C, связанные с раком печени. Как отметил профессор Энтони Марессо, многие такие инфекции годами остаются бессимптомными, поэтому люди зачастую узнают о них уже после развития опухоли, что осложняет раннюю профилактику.

В сточных водах исследователи обнаружили все основные известные онкогенные вирусы, включая ВПЧ, вирусы гепатита B и C, вирус Эпштейна-Барр, полиомавирусы, а также герпесвирус, связанный с саркомой Капоши. За три года наблюдений ученые также зафиксировали рост распространенности ряда вирусов. Особенно заметным после 2024 года стало увеличение уровней ВПЧ, вируса Эпштейна-Барр и некоторых полиомавирусов. Авторы предполагают, что рост может быть связан с восстановлением международных поездок, увеличением социальных контактов и отменой ограничений, действовавших во время пандемии COVID-19.

Отдельное внимание исследователи уделили ВПЧ. По словам Джастин Кларк, существуют сотни разновидностей вируса, однако лишь часть из них обладает высоким онкогенным риском. В частности, типы ВПЧ-16 и ВПЧ-18 вызывают более 70% случаев рака шейки матки в мире.

Исследование показало, что варианты ВПЧ с низким риском встречались чаще, однако количество высокоонкогенных типов также заметно выросло в конце 2024 – начале 2025 года. При этом ВПЧ-16 обнаруживался чаще, чем ВПЧ-18, что совпадает с результатами международных клинических наблюдений.

Еще одним важным выводом стало обнаружение в сточных водах всех девяти типов ВПЧ, против которых направлена вакцина Gardasil 9. По мнению авторов, в будущем такой мониторинг может помочь оценивать эффективность программ вакцинации на уровне населения. Исследователи считают, что анализ сточных вод способен стать новым инструментом общественного здравоохранения, позволяющим отслеживать распространение онкогенных вирусов и разрабатывать более эффективные меры профилактики.