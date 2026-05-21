Направление магнитного поля планеты влияет на формирование строительных блоков жизни

Ученые Еврейского университета Иерусалима и Института Вейцмана доказали, что магнитное поле Земли повлияло на процесс зарождения и развития жизни.

Новое исследование обнаружило неожиданную связь между магнетизмом, спином электронов и химией изотопов. Эксперименты проводились с аминокислотой метионином – важнейшим строительным блоком живых организмов. Как и большинство биомолекул метионин обладает хиральностью, то есть существует в двух "зеркальных" формах – левой и правой. Пропуская раствор метионина через фильтр с микроскопическими магнитными частицами, ученые заметили неизвестный эффект: молекулы с тяжелым изотопом углерода (13C) и легким (12C) вели себя по-разному в зависимости от ориентации магнитного поля. В одних условиях тяжелые молекулы (13С) задерживались, а легкие (12С) проходили быстрее, в других – ситуация менялась на противоположную.

В основе этого явления лежит квантовое свойство – спин частиц. Спин напоминает вращение волчка, но только это вращение – трехмерное, невозможное в классическом мире. Молекулы с разной хиральностью способны фильтровать электроны по их спину. Работа доказала, что этот механизм распространяется и на изотопы, которые отличаются только массой и спином ядра. Направление магнитного поля фактически определяет, какие именно версии молекул (левые или правые) будут более активны при химических реакциях. Работа опубликована в журнале Chem.

Это открытие объясняет, почему природа выбрала конкретную форму для биомолекул, и объясняет разницу в концентрации изотопов в живых системах. Работа показывает, что магнитное поле ранней Земли могло напрямую формировать те химические пути, которые в итоге и привели к зарождению и развитию жизни на нашей планете.

В будущем результаты работы могут найти применение в технологиях разделения изотопов, квантовой биологии и создании новых материалов.