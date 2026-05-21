РАМБАМ: улучшилось состояние комбрига Бидермана и другого бойца, получивших ранения в Ливане
Больница РАМБАМ в Хайфе сообщила, что состояние двух военнослужащих ЦАХАЛа, получивших 20 мая тяжелые ранения на юге Ливана, улучшилось.
Командир 401-й бронетанковой бригады полковник Меир Бидерман и старший сержант С., боевой фотограф подразделения оперативного документирования пресс-службы ЦАХАЛа, пришли в сознание после операций, проведенных ночью.
По данным РАМБАМ, состояние обоих раненых стабильное, угрозы их жизни нет.
Военнослужащие были ранены в двух отдельных инцидентах на юге Ливана, где боевики "Хизбаллы" применили ударные беспилотники против сил ЦАХАЛа.
На время лечения Бидермана 401-ю бригаду временно возглавит полковник запаса Х., нынешний начальник штаба бригады.
Меир Бидерман принял командование 401-й бригадой в октябре 2024 года после гибели его предшественника, полковника Ахсана Даксы, в боях в Джабалии, на севере сектора Газы.