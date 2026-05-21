x
21 мая 2026
|
последняя новость: 16:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
21 мая 2026
|
21 мая 2026
|
последняя новость: 16:22
21 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

РАМБАМ: улучшилось состояние комбрига Бидермана и другого бойца, получивших ранения в Ливане

Больницы
Ливан
Война с "Хизбаллой"
ЦАХАЛ
время публикации: 21 мая 2026 г., 15:20 | последнее обновление: 21 мая 2026 г., 15:32
РАМБАМ: улучшилось состояние комбрига Бидермана и другого бойца, получивших ранения в Ливане
Yossi Aloni/Flash90

Больница РАМБАМ в Хайфе сообщила, что состояние двух военнослужащих ЦАХАЛа, получивших 20 мая тяжелые ранения на юге Ливана, улучшилось.

Командир 401-й бронетанковой бригады полковник Меир Бидерман и старший сержант С., боевой фотограф подразделения оперативного документирования пресс-службы ЦАХАЛа, пришли в сознание после операций, проведенных ночью.

По данным РАМБАМ, состояние обоих раненых стабильное, угрозы их жизни нет.

Военнослужащие были ранены в двух отдельных инцидентах на юге Ливана, где боевики "Хизбаллы" применили ударные беспилотники против сил ЦАХАЛа.

На время лечения Бидермана 401-ю бригаду временно возглавит полковник запаса Х., нынешний начальник штаба бригады.

Меир Бидерман принял командование 401-й бригадой в октябре 2024 года после гибели его предшественника, полковника Ахсана Даксы, в боях в Джабалии, на севере сектора Газы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 мая 2026

На юге Ливана в результате взрыва БПЛА ранены семеро военнослужащих
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 мая 2026

На юге Ливана ранены трое военнослужащих, один из них в тяжелом состоянии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 мая 2026

На юге Ливана погиб 27-летний майор Итамар Сапир