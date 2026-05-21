В Японии из-за пожара сгорело Святилище вечного пламени

На японском острове Миядзима, где расположено множество храмов и монастырей, сгорело Святилище Рейкадо, где находится зал вечного пламени. Огонь горит здесь на протяжении 1200 лет – с 806 года, когда его зажег буддийский монах Кукай – основатель святилища.

Сигнал о возгорании поступил в 8:30 по местному времени. Сгорел не только павильон, но и примыкавшая к нему постройка, языки пламени перекинулись на соседний лес. Пламя удалось погасить, пострадавших не было.

Отметим, что именно отсюда был доставлен вечный огонь для мемориала жертвам атомной бомбардировки Хиросимы. На протяжении своей долгой истории святилище горело не раз. Последний случай был зафиксирован в 2025 году. Тогда было решено, что причиной пожара стал сухой лес.

Однако с начала 2026 года пожары на религиозных объектах происходят все чаще. Так, в мае сгорел 300-летний синтоистский храм Фурумачи Атаго, посвященный противостоянию огню. Нередко пожары приводят к человеческим жертвам.