21 мая 2026
последняя новость: 16:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

Reuters: верховный лидер Ирана запретил вывоз обогащенного урана из страны

Иран
Война с Ираном
Ядерное оружие
Вооружения
время публикации: 21 мая 2026 г., 16:11 | последнее обновление: 21 мая 2026 г., 16:11
Reuters: верховный лидер Ирана запретил вывоз обогащенного урана из страны
AP Photo/Vahid Salemi

Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи распорядился не вывозить из страны иранский уран, обогащенный почти до оружейного уровня, сообщает Reuters со ссылкой на два высокопоставленных иранских источника.

Речь идет об ужесточении позиции Тегерана по одному из ключевых требований США на переговорах – Вашингтон настаивает на вывозе запасов высокообогащенного урана за пределы Ирана.

Как отмечает Reuters, распоряжение Хаменеи может осложнить переговоры о прекращении американо-израильской войны против Ирана и вызвать дополнительное раздражение у президента США Дональда Трампа.

