Reuters: верховный лидер Ирана запретил вывоз обогащенного урана из страны

Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи распорядился не вывозить из страны иранский уран, обогащенный почти до оружейного уровня, сообщает Reuters со ссылкой на два высокопоставленных иранских источника.

Речь идет об ужесточении позиции Тегерана по одному из ключевых требований США на переговорах – Вашингтон настаивает на вывозе запасов высокообогащенного урана за пределы Ирана.

Как отмечает Reuters, распоряжение Хаменеи может осложнить переговоры о прекращении американо-израильской войны против Ирана и вызвать дополнительное раздражение у президента США Дональда Трампа.