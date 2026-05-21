Израильские ученые "перезагрузили" геном и вернули молодость стареющим клеткам

Исследователи из Университета Бар-Илан сделали важный шаг в биологии омоложения клеток. Ученым удалось восстановить структуру ДНК у клеток печени стареющих мышей и повернуть вспять процессы старения.

Внутри клеток ДНК плотно свернута и упакована в сложную систему – так называемый хроматин. Эта структура работает как биологический механизм управления, который определяет, какие именно гены должны включаться и выключаться. С возрастом эта тонкая организация нарушается, хроматин теряет стабильность и начинает раскрываться в неподходящих местах.

В результате гены, которые должны "спать", активируются. Особенно это касается путей, вызывающих опасные хронические воспаления. Одновременно с этим начинают угасать метаболические программы, необходимые для нормального функционирования здоровой печени. Это доказывает, что старение представляет собой не просто пассивный износ органов, а обратимый процесс изменения регуляции генома.

Изучая эти механизмы у молодых и старых мышей, биологи обнаружили настоящего защитника клеточной молодости – белок SIRT6. Когда ученые искусственно повысили уровень этого белка у стареющих грызунов, произошли важные изменения. SIRT6 помог восстановить молодую упаковку ДНК в тех точках хроматина, которые связаны с возрастными нарушениями. Это привело к восстановлению здоровой работы органа и подавлению воспалительных процессов. Работа опубликована в журнале Nature Communications.

"Нам удалось взять старую печень и восстановить ее ДНК до гораздо более молодого состояния. Это показывает, что старение более пластично, чем мы считали. Если мы сможем восстанавливать здоровую организацию хроматина, то со временем сможем сохранять функции тканей и снижать воспаление", – подчеркнул руководитель исследования профессор Хаим Коэн. Открытие дает надежду на успешную борьбу с одной из главных первопричин старения организма, а не с отдельными симптомами.