Участники "флотилии Сумуда" депортированы из Израиля
Израиль провел депортацию иностранных участников "флотилии Сумуда", задержанных при попытке прорвать морскую блокаду сектора Газы.
МИД Израиля объявил официально, что все иностранные активисты, находившиеся на судах этой "флотилии", направлявшейся в Газу, были высланы из страны. В заявлении говорится, что "Израиль не допустит никаких нарушений законной военно-морской блокады Газы".
По данным AP со ссылкой на правозащитную организацию Adalah, оказывающую юридическую помощь участникам акции, задержанных перевезли в аэропорт Рамон возле Эйлата, а затем выдворили из страны. Ранее участники флотилии содержались в тюрьме Кциот.
По сообщениям иностранных СМИ, речь идет о сотнях активистов: были депортированы более 400 участников флотилии, в том числе граждане Турции, Испании, Австралии, Южной Кореи, Польши, Ирландии и других стран.
Израильская гражданка Зоар Регев, также участвовавшая в акции, не подлежит депортации и может предстать перед судом в Израиле.
Ранее на этой неделе израильские власти депортировали 30 участников флотилии, граждан Испании и нескольких других стран. МИД Испании сообщил, что они были доставлены в Мадрид. 21 мая через Турцию в Испанию планируется вернуть еще 44 испанских участников акции.
Депортация проходит на фоне дипломатического скандала, вызванного публикацией министром национальной безопасности Израиля Итамаром Бен-Гвиром видео с задержанными активистами, сидящими на коленях со связанными руками. Действия Бен-Гвира осудили во многих странах. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что поведение Бен-Гвира не отражает ценности Израиля.
18 мая израильские военно-морские силы осуществили перехват судов так называемой "флотилии Сумуда", пытавшихся прорвать морскую блокаду сектора Газы. В акции участвовали почти 500 активистов из 45 стран. Недалеко от побережья Кипра суда "флотилии", следовавшие в Газу, были остановлены и перехвачены израильскими ВМС. Участники акции были задержаны и переправлены на борт израильского судна, которое доставило их в Ашдод.
Организаторы "флотилии Сумуда" угрожают подать на Израиль в суд "за нарушение морского права и пиратство".
Прошлый перехват судов "флотилии Сумуда" был осуществлен ЦАХАЛом 30 апреля. Тогда ЦАХАЛ остановил более 20 судов "флотилии Сумуда", следовавшей в Газу. На борту этих судов находились около 175 активистов. В заявлении израильского МИДа говорилось о "флотилии презервативов", поскольку на борту одного из перехваченных судов в аптечке нашли средства контрацепции и наркотики.
Это была вторая попытка "флотилии Сумуда" прорвать морскую блокаду Газы менее чем за год. В октябре 2025 года израильские ВМС перехватили предыдущую флотилию из 42 судов у побережья Египта, задержав всех активистов, включая экоактивистку Грету Тунберг и внука Нельсона Манделы. Все задержанные были депортированы в течение нескольких дней. Израиль утверждает, что флотилия финансируется ХАМАСом и является "политической провокацией", а не гуманитарной миссией. Организаторы это отрицают.