Витамин B3 может помочь защитить от рака кожи

Никотинамид – это пищевая добавка, производное витамина B3, которая с 2015 года рекомендуется дерматологами людям с ранее диагностированным раком кожи. В небольшом клиническом исследовании (386 участников) было показано, что у принимающих никотинамид реже развивались новые опухоли. Однако на более широких выборках такие данные до сих пор отсутствовали, поскольку средство продается без рецепта и его использование редко фиксируется в медицинских записях.

Чтобы восполнить этот пробел, американские ученые проанализировали данные из корпоративной базы Министерства по делам ветеранов США, где никотинамид включен в официальный список препаратов. В выборку вошли 33 833 пациента, принимавших 500 мг дважды в день не менее месяца. Исследователи оценивали появление новых случаев базальноклеточного и плоскоклеточного рака кожи.

Сравнение 12 287 пациентов, получавших никотинамид, с 21 479 пациентами без лечения показало общее снижение риска на 14%. У тех, кто начал прием после первого случая рака кожи, вероятность рецидива снизилась на 54%. Однако при более позднем начале лечения эффект постепенно уменьшался. Наибольшая польза была зафиксирована именно в отношении плоскоклеточного рака кожи.

Отдельно проанализированы данные 1334 пациентов с иммунодефицитом после трансплантации органов. В этой группе общее снижение риска выявлено не было, но раннее назначение никотинамида все же помогало уменьшить частоту плоскоклеточного рака.