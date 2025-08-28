Рак кожи можно выявить за 5 минут с помощью светового теста

Флуоресцентный контрастный агент местного действия PARPi-FL способен выявлять базальноклеточную карциному – наиболее часто встречающийся рак кожи – даже через неповрежденный кожный покров.

Согласно исследованию, опубликованному в августовском номере The Journal of Nuclear Medicine, препарат позволяет обнаружить опухоль в человеческих тканях ex vivo всего за пять минут. Он оказался нетоксичным для кожи и не вызывает системных побочных эффектов, что делает его перспективным инструментом как для диагностики, так и для терапии. Хотя раннее выявление базальноклеточной карциномы обычно обеспечивает благоприятный прогноз, окончательное подтверждение диагноза по-прежнему требует биопсии. Эта процедура инвазивна, может быть болезненной, оставлять рубцы и откладывать постановку диагноза на недели или месяцы.

В рамках исследования ученые определяли оптимальную дозировку, время воздействия и диагностическую эффективность PARPi-FL на различных образцах тканей человека – от пластической хирургии и операций Мооса до свежих иссечений доброкачественных и злокачественных образований. Также тестировалось местное нанесение через марлю и проводилась визуализация in vivo у мышей с опухолями при помощи коммерческого устройства FCM. Минимальная эффективная доза составила 10 мкМ при экспозиции 2-5 минут. Препарат обеспечивал яркое свечение в зонах карциномы и значительно слабое – в доброкачественных тканях, что подтверждает его высокую специфичность.

По мнению исследователей, внедрение PARPi-FL в клиническую практику может существенно повысить точность диагностики, сократить число ненужных биопсий и ускорить начало лечения. Более того, так как белок PARP1 также избыточно экспрессируется при меланоме, данный подход может быть применим и к этому виду рака кожи, открывая новые возможности для безбиопсийного различения злокачественных и доброкачественных пигментных образований.