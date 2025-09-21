Из-за болезни Лайма супермодель Белла Хадид уже месяц в больнице

Йоланда Хадид на минувшей неделе навестила в больнице свою дочь Беллу – супермодель, вновь госпитализированную в связи с хронической неврологической болезнью Лайма. После этого она опубликовала пост в Instagram.

"Эта болезнь поставила нас на колени, но мы всегда поднимаемся. Мы будем продолжать бороться за лучшие дни вместе", – пишет Йоланда. Судя по ее публикации, Белла Хадид уже месяц находится в больнице.

О том, что у Беллы болезнь Лайма, известно давно. Диагноз ей поставили еще в 2012 году, когда ей было 15 лет. Тогда Белла только начинала работу в качестве модели, вслед за старшей сестрой – Джиджи. Из-за болезни у нее были паузы в карьере. В августе 2023-го Белла Хадид объявила, что "наконец здорова" после длительной терапии. Но ремиссия при этом заболевании нестабильна.

Болезнь Лайма

Инфекция, вызываемая бактериями Borrelia, передается человеку через укус зараженного иксодового клеща. Ранний признак у части больных – "мигрирующая эритема" (кольцевидное пятно), плюс лихорадка, усталость, головная боль. Без лечения может поражать суставы (артрит), сердце (кардит) и нервную систему. В большинстве случаев достаточно курса антибиотиков 10-14 дней. При раннем лечении обычно полное выздоровление. Более сложные формы (невро-, кардиальные) лечат по углубленным схемам (видимо, это случай Беллы Хадид).

Белла Хадид

Белла (Изабелла Хайр) Хадид родилась 9 октября 1996 года. Как и ее старшая сестра Джиджи, на сегодняшний день является одной из самых востребованных и высокооплачиваемых моделей в США и в мире. Белла и Джиджи родились и выросли в Калифорнии. Их отец – бизнесмен Мухаммад Хадид родом из Рамаллы (а его предки родом из Назарета), мать Йоланда Фостер – голландка, ставшая актрисой и моделью в США. Йоланда давно развелась с Мухаммадом и вышла замуж за музыкального продюсера еврейского происхождения Дэвида Фостера, который фактически стал отцом для Елены (Джиджи), Анвара и Беллы Хадид (при этом он вырастил и пять родных дочерей). Обычно Белла и Джиджи не говорят о своем "палестинском" происхождении, но тег #FreePalestine часто можно встретить в их публикациях в соцсетях.

Instagram Беллы просматривают более 60 миллионов человек. Она рассказывала читателям о своих проблемах психического характера, упоминая в частности о депрессии. Однажды, отвечая на вопросы InStyle, Белла призналась, что у нее был период алкогольной зависимости.

После начала войны в Газе, последовавшей за террористическим нападением на Израиль 7 октября 2023 года, Белла Хадид не раз выступала в соцсетях под тегом #FreePalestine, хотя и не высказывалась в поддержку ХАМАСа или иных террористических организаций.