FDA одобрил Wegovy в таблетках для снижения веса

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) одобрило таблетированную форму препарата Wegovy (семаглутид) компании Novo Nordisk для хронического контроля веса у взрослых с ожирением или избыточным весом при наличии сопутствующих факторов риска.

Это первая одобренная FDA пероральная (ежедневная) GLP-1-терапия для снижения веса под брендом Wegovy, отмечает Reuters.

Согласно данным клинического исследования, у участников, принимавших таблетку, снижение массы тела составило в среднем около 13,6% за 71 неделю, тогда как в группе плацебо – чуть более 2%. Отмечается, что дозировка в таблетке выше, чем в инъекционной форме, поскольку при приеме внутрь семаглутид всасывается хуже.

Novo Nordisk сообщила, что препарат будет доступен в США с начала 2026 года. Компания ранее указывала ориентир $149 в месяц для стартовой (низкой) дозы при прямой покупке, но детальную ценовую сетку пока полностью не раскрыла.

Одобрение усиливает конкуренцию на рынке препаратов для снижения веса: фармкомпании, включая Eli Lilly, также развивают направления пероральных GLP-1-препаратов, рассчитывая привлечь пациентов, которые не хотят делать инъекции.