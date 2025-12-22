x
Здоровье

Скончался шестилетний мальчик без фоновых болезней, причиной смерти мог стать грипп

Грипп
Дети
Больницы
Инфекции
время публикации: 22 декабря 2025 г., 13:41 | последнее обновление: 22 декабря 2025 г., 13:41
Скончался шестилетний мальчик без фоновых болезней, причиной смерти мог стать грипп
Flash90. Фото: М.Шай

В иерусалимской больнице "Шаарей Цедек" скончался шестилетний мальчик, которого привезли в критичеком состоянии. Ребенок, не страдавший каким-либо фоновым заболеванием, в последние дни болел – у него была высокая температура и другие симптомы острого вирусного заболевания.

В понедельник утром родители мальчика обнаружили его в бессознательном состоянии в их квартире в Бейт-Шемеше, они вызвали скорую помощь. К прибытию медиков у ребенка не было пульса, и он не дышал. Медики эвакуировали ребенка в больницу, не прекращая попыток реанимировать мальчика.

К сожалению, их усилия не увенчались успехом, и в больнице констатировали смерть ребенка. Проводится проверка причин смерти: предположительно, мальчик болел гриппом.

