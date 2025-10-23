Новозеландский подросток лишился части кишечника, проглотив почти 200 магнитов

Согласно недавнему медицинскому отчету, 13-летний мальчик поступил в больницу Тауранги с жалобами на боль в животе и признался, что около недели назад проглотил примерно 100 неодимовых магнитов. На самом деле количество извлеченных из его кишечника магнитов оказалось значительно больше.

Рентген показал четыре цепочки магнитов в разных отделах кишечника. Попав внутрь, маленькие металлические предметы соединились между собой, вызывая серьезные повреждения. Во время операции магнитные цепочки обнаружили в разных частях тонкой и слепой кишки. При сжатии они нарушали кровоснабжение тканей, что привело к некрозу – гибели некоторых участков кишечника. Хирургам пришлось удалить поврежденную часть кишечника. После операции подросток восстановился и был выписан через восемь дней.

Причины, по которым мальчик проглотил магниты, в отчете не уточняются. Ранее представители правительства Новой Зеландии предупреждали о популярной в социальных сетях тенденции: детей подталкивают использовать магниты для имитации пирсинга языка, носа или губ, что может привести к случайному проглатыванию и серьезным последствиям для здоровья. 13-летний подросток, проходивший лечение в больнице, рассказал врачам, что магниты, которые он проглотил, были приобретены на зарубежной онлайн-платформе Temu.

Врачи, наблюдавшие за его состоянием, отметили, что вызывает "тревогу" то, насколько сложно на практике контролировать соблюдение запрета на такие товары в Новой Зеландии.