МАДА: с начала года в Израиле около 50 человек пострадали от укусов змей

С начала 2026 года медики МАДА оказали помощь 49 людям, укушенным змеями в Израиле. По данным службы скорой помощи, 46 пострадавших находились в легком состоянии, один – в состоянии средней тяжести, двое – в тяжелом состоянии.

В МАДА предупреждают, что с повышением температуры и началом лета активность змей и других холоднокровных пресмыкающихся возрастает: они выбираются из зимних укрытий, когда земля прогревается. В этот период особенно активны ядовитые змеи, в том числе палестинская гадюка.

В МАДА рекомендуют не переворачивать камни и валуны, проявлять осторожность при сидении на траве или открытой земле, не ходить босиком или в сандалиях в местах, где могут быть змеи. Во дворах частных домов рекомендуется подрезать растительность и убирать мусор, чтобы не создавать укрытия для пресмыкающихся.

В случае укуса МАДА рекомендует немедленно звонить по телефону 101 или использовать приложение "МАДА шели", особенно если пострадавший находится на открытой местности без точного адреса. Пострадавшего следует отвести в безопасное место, обеспечить ему полный покой, не двигать укушенную конечность, снять с нее одежду и украшения. Если возможно, змею следует сфотографировать с безопасного расстояния для помощи в идентификации.

В МАДА подчеркивают: нельзя разрезать место укуса, отсасывать яд, накладывать жгут, охлаждать место укуса, давать пострадавшему еду или питье, а также пытаться поймать или преследовать змею.