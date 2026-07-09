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Израиль

Ицхак Герцог встретился с главой ЦИК и главой ШАБАКа, чтобы обсудить "чистоту выборов"

Выборы 2026
время публикации: 09 июля 2026 г., 12:48 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 12:48
Ицхак Герцог встретился с главой ЦИК и главой ШАБАКа, чтобы обсудить "чистоту выборов"
Фото: Асси Айос. Пресс-служба президента Израиля

Президент Израиля Ицхак Герцог провел встречу с председателем Центральной избирательной комиссии, заместителем председателя Верховного суда Ноамом Сольбергом, и главой ШАБАКа Давидом Зини.

Встреча была созвана по инициативе главы ШАБАКа. Участники обсудили подготовку к предстоящим выборам, необходимость координации между ведомствами и обеспечение честного, безопасного и законного избирательного процесса.

"Есть силы внутри страны и прежде всего за ее пределами, которые стремятся повлиять на чистоту выборов и расколоть наше общество, – подчеркнул президент Герцог. – Мы здесь, чтобы гарантировать, что этого не произойдет. Выборы – это не гражданская война. Выборы – это важнейший социальный и демократический процесс в жизни народа".

Глава ЦИК Ноам Сольберг уверил, что "чистота выборов находится в центре нашего внимания". По его словам, сейчас в комиссии работают 60 сотрудников, позже их число вырастет до 1300, а в день выборов – до 90000 человек.

Глава ШАБАКа Давид Зини отметил, что в вопросах, связанных с выборами, Служба общей безопасности напрямую подчиняется председателю ЦИК, чтобы обеспечить государственный подход и нормальное проведение выборов.

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