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Ближний Восток

Эрдоган раздал пистолеты с патронами участникам саммита NATO

Турция
NATO
время публикации: 09 июля 2026 г., 11:32 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 11:42
Эрдоган раздал пистолеты с патронами участникам саммита NATO
AP Photo/Alastair Grant, Pool

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, общаясь с журналистами на борту самолета, возвращавшегося с проходившего в Анкаре саммита NATO, рассказал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил своим гостям в подарок именные пистолеты.

Он отметил, что в подарок входила и коробка с патронами. Глава правительства рассказал, что оружие пришлось оставить в Турции, поскольку ввоз его в Великобританию был бы незаконным – несмотря на то, что Эрдоган предоставил письмо, разрешающее вывоз подарка из страны.

О том, что богато декорированное оружие было подарено главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Европейского совета Антониу Коште, рассказали и представители ЕС. По их словам, подарок застал политиков врасплох, и оружие было передано сотрудникам службы безопасности.

Ближний Восток
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