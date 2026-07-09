Эрдоган раздал пистолеты с патронами участникам саммита NATO

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, общаясь с журналистами на борту самолета, возвращавшегося с проходившего в Анкаре саммита NATO, рассказал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил своим гостям в подарок именные пистолеты.

Он отметил, что в подарок входила и коробка с патронами. Глава правительства рассказал, что оружие пришлось оставить в Турции, поскольку ввоз его в Великобританию был бы незаконным – несмотря на то, что Эрдоган предоставил письмо, разрешающее вывоз подарка из страны.

О том, что богато декорированное оружие было подарено главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Европейского совета Антониу Коште, рассказали и представители ЕС. По их словам, подарок застал политиков врасплох, и оружие было передано сотрудникам службы безопасности.