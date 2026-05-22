ВОЗ: в рамках вспышки Эболы зарегистрированы почти 750 случаев
время публикации: 22 мая 2026 г., 14:36 | последнее обновление: 22 мая 2026 г., 14:39
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в рамках нынешней вспышки Эболы зарегистрированы почти 750 подозрительных случаев заболевания и 177 предполагаемых смертей.
По его словам, лабораторно подтверждены 82 случая заражения и семь смертей от вируса.
Глава ВОЗ добавил, что ситуация в Уганде на данный момент остается стабильной.
