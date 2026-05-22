ВОЗ: в рамках вспышки Эболы зарегистрированы почти 750 случаев

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в рамках нынешней вспышки Эболы зарегистрированы почти 750 подозрительных случаев заболевания и 177 предполагаемых смертей.

По его словам, лабораторно подтверждены 82 случая заражения и семь смертей от вируса.

Глава ВОЗ добавил, что ситуация в Уганде на данный момент остается стабильной.