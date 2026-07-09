Профсоюз медсестер и медбратьев Израиля объявил трудовой конфликт

Профсоюз медсестер и медбратьев Израиля объявил о трудовом конфликте, который затронет около 60 тысяч работников системы здравоохранения, включая больницы, поликлиники, центры охраны здоровья матери и ребенка ("Типат Халав") и школы медсестер.

Пресс-служба "Гистадрута" указывает, что причиной стали постоянно растущая нагрузка, физическое и эмоциональное выгорание персонала, а также отказ государства и работодателей улучшать условия труда.

В списке причин трудового конфликта названы: постоянный рост нагрузки на медсестер и медбратьев в больницах, амбулаторной сети и системе общественного здравоохранения; существенное ухудшение условий труда; физическое, психологическое и профессиональное выгорание, а также низкое соотношение числа медицинских работников к числу пациентов при недостаточном финансировании.

Профсоюз медсестер и медбратьев указывает также на отказ государства и работодателей выполнять требования представителей работников по улучшению условий труда, включая решение проблем нехватки инфраструктуры, коек и квалифицированного персонала. При этом государство и работодатели вводят ограничения, затрудняющие прием новых сотрудников.

Помимо вышеперечисленного, профсоюз сообщает о нанесении ущерба профессии медсестры такими шагами, как замена операционной медсестры, отвечающей за стерильность, техническим работником без соответствующей профессиональной подготовки.

Еще одной причиной трудового конфликта названо намерение государства в одностороннем порядке приватизировать службу школьного здравоохранения, что может повлиять на условия труда и права медсестер и медбратьев.

В соответствии с израильским законодательством, через 14 дней после официального объявления трудового конфликта профсоюз медсестер и медбратьев может начать забастовку.