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Путин поддержал создание в России сети "мини-НПЗ" – чтобы защититься от украинских ударов

Нефть и газ
Россия
Война в России
время публикации: 09 июля 2026 г., 12:03 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 12:15
Путин поддержал создание в России сети "мини-НПЗ" – чтобы защититься от украинских ударов
Gavriil Grigorov/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Президент России Владимир Путин поддержал идею организации в РФ сети мини-НПЗ. С инициативой выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов в ходе совещания главы государства с членами правительства, сообщает "Интерфакс".

"Понятно, что враг будет наносить удары, и крупные нефтезаводы будут находиться постоянно под угрозой. Может быть, рассмотреть возможность создания значительной сети мини-НПЗ сейчас, в этих условиях? Мы смогли бы предложение на внутреннем рынке увеличить", – сказал губернатор.

"Привлечение малого и среднего бизнеса в этой сфере тоже востребовано и тоже поощряется. Будем в этом отношении работать ещё интенсивнее. Конечно, вы абсолютно правы: чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб", – ответил Путин.

В последние недели, в связи с масштабными воздушными ударами Украины по российским нефтеперегонным заводам, в РФ возникла значительная нехватка бензина и дизельного топлива. В Крыму продажи прекращены полностью, в других регионах возникли длинные очереди. Зафиксирован рост цен.

Российские власти опасаются, что рост недовольства, вызванный топливным кризисом, может угрожать стабильности режима. Начат импорт бензина из других государств.

Мир
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