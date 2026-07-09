Муниципальный совет Нью-Йорка проголосует за резкое повышение своих зарплат

Городской совет Нью-Йорка в ближайшие недели проголосует за законопроект о повышении зарплаты выборных должностных лиц города сразу на 18,2% на основании рекомендаций консультативной комиссии по зарплатам, назначенной новым мэром города Зохраном Мамдани.

Если предложение утвердят, зарплата мэра вырастет с 258750 до 305800 долларов, спикера совета – со 164500 до 194400, публичного адвоката – со 184800 до 218400, контролера – с 209050 до 247100, президентов боро – со 179200 до 211800, а рядовых членов совета – со 148500 до 175500 долларов.

Следует отметить, что формально комиссия называет это не повышением, а "давно назревшей корректировкой на инфляцию", указывая, что последний раз зарплаты пересматривались более 10 лет назад, и с тех пор инфляция составила 31%.

В случае принятия закон вступит в силу через 45 дней, но повышение будет ретроактивным с 1 января 2026 года. Стоимость для городского бюджета в новом финансовом году оценивается примерно в 2,6 миллиона долларов.

На слушаниях его поддержали организации, наблюдающие за качеством управления городом, в частности, Citizens Union, чья исполнительный директор Грейс Раух заявила, что конкурентные зарплаты привлекают более сильных кандидатов и защищают от коррупции. При этом и сам мэр Зохран Мамдани, и спикер Джули Менин публично заявили, что лично от повышения откажутся – хотя формально предложение распространяется и на их должности.

Возмущение противников данной меры вызвал тот факт, что при вступлении в должность Мамдани заявил, что дефицит городского бюджета превышает 12 миллиардов долларов на два года. К середине мая, к конституционному дедлайну 30 июня, дефицит удалось закрыть – но не за счет структурных решений, а благодаря помощи штата (около 4 миллиардов долларов), новым разовым источникам дохода вроде налога на элитную недвижимость для нерезидентов и отсрочке пенсионных взносов почти на 1,6 миллиарда долларов. Независимые наблюдатели, включая Citizens Budget Commission, предупредили, что подобные "одноразовые" манёвры не решают проблему, а лишь откладывают её: на 2028 финансовый год город уже прогнозирует новый дефицит на уровне 7 миллиардов долларов.