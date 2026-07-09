Умер известный футболист, участник Маккабиады

7 июня на 39-м году жизни умер известный американский футболист Ретт Бернштейн, сообщают американские и Норвежские СМИ.

О причине смерти не сообщается.

Защитник выступал за команды "Браун Бирс", "Севилья" (Юнкос, Пуэрто-Рико), "Мйондален" (Норвегия), "Майами".

Ретт Бернштейн участвовал в футбольном турнире Маккабиады.

В 2009 году он приезжал в Израиль и тренировался с "Маккаби" (Тель-Авив).