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Умер известный футболист, участник Маккабиады

Футбол
время публикации: 09 июля 2026 г., 11:08 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 11:08
Умер известный футболист, участник Маккабиады
AP Photo/George Walker IV

7 июня на 39-м году жизни умер известный американский футболист Ретт Бернштейн, сообщают американские и Норвежские СМИ.

О причине смерти не сообщается.

Защитник выступал за команды "Браун Бирс", "Севилья" (Юнкос, Пуэрто-Рико), "Мйондален" (Норвегия), "Майами".

Ретт Бернштейн участвовал в футбольном турнире Маккабиады.

В 2009 году он приезжал в Израиль и тренировался с "Маккаби" (Тель-Авив).

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