Умер известный футболист, участник Маккабиады
время публикации: 09 июля 2026 г., 11:08 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 11:08
7 июня на 39-м году жизни умер известный американский футболист Ретт Бернштейн, сообщают американские и Норвежские СМИ.
О причине смерти не сообщается.
Защитник выступал за команды "Браун Бирс", "Севилья" (Юнкос, Пуэрто-Рико), "Мйондален" (Норвегия), "Майами".
Ретт Бернштейн участвовал в футбольном турнире Маккабиады.
В 2009 году он приезжал в Израиль и тренировался с "Маккаби" (Тель-Авив).
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