Израильские ученые заставили защитников опухоли ее атаковать

Ученые из Института Вейцмана разработали молекулы, которые превращают макрофаги из защитников опухоли в клетки, подавляющие рак.

Работа опубликована в журнале Cell.

Иммунотерапия изменила подходы к лечению рака, но многие пациенты не отвечают на терапию или переживают рецидивы. Ученые давно пытались понять, как опухоли подавляют иммунный ответ.

Новое исследование сосредоточено на макрофагах – крупных клетках иммунной системы, которые в норме выполняют защитные функции, но в опухолях часто становятся защитниками рака. Соавтор работы профессор Идо Амит объясняет: "Мы знаем, что макрофаги могут быть и проблемой, и решением. Опухоли захватывают их, чтобы подавить иммунный ответ. Наша цель – "перевоспитать" эти клетки, а не удалить".

Команда выявила подгруппу макрофагов с высокой экспрессией рецептора TREM2. Именно эти макрофаги активно подавляют иммунный ответ. Пациенты с такими макрофагами в опухолях хуже отвечают на лечение и имеют более низкую выживаемость.

В новой работе исследователи создали молекулы под названием MiTE, которые одновременно блокируют TREM2-макрофаги и активируют иммунные клетки-киллеры. Главная проблема, с которой столкнулись ученые, это – побочные эффекты от чрезмерной активации иммунитета по всему организму. Ученые оснастили MiTE молекулярной "маской", которая снимается специальными ферментами только в опухоли, где и активируется молекула.

Исследователи обнаружили, что TREM2-макрофаги располагаются рядом с истощенными клетками-киллерами, которые не справляются с опухолью. MiTE блокирует подавляющие иммунитет макрофаги и одновременно активирует клетки-киллеры прямо в опухоли.

В экспериментах на мышах молекулы MiTE вызывали сокращение опухолей и перестройку иммунной системы. На образцах почечноклеточного рака от пациентов молекулы показали активацию клеток-киллеров. Ученые считают, что молекулы MiTE открывают новый метод усиления иммунотерапии рака.