Десятая смерть в Израиле от кори: скончался полуторагодовалый мальчик

Медицинский центр "Пория" в Тверии сообщил о смерти от кори полуторагодовалого ребенка, который не был привит. Это десятая смерть от кори в Израиле. При этом большинство скончавшихся детей не имели сопутствующих хронических заболеваний.

В настоящее время вспышка кори зарегистрирована в Иерусалиме, Хайфе, Бейт-Шемеше, Бней-Браке, Харише, Модиин-Илите, Ноф а-Галиле, Кирьят-Гате, Ашдоде, Цфате, Нетивоте, а также в местном совете Мате Биньямин.

В вышеназванных районах жители могут обратиться в "Типат Халав", больничные кассы и специальные пункты вакцинации от кори, открытые без необходимости в предварительной записи.

Непривитым лицам и родителям младенцев, получивших только одну дозу вакцины в возрасте 6-11 месяцев, рекомендуют избегать массовых мероприятий в местах повышенной заболеваемости из-за высокого риска заражения.