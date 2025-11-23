x
23 ноября 2025
|
последняя новость: 18:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 ноября 2025
|
23 ноября 2025
|
последняя новость: 18:52
23 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Десятая смерть в Израиле от кори: скончался полуторагодовалый мальчик

Корь
время публикации: 23 ноября 2025 г., 18:06 | последнее обновление: 23 ноября 2025 г., 18:06
Больница "Пория"
Wikipedia.org. Фото: Hanay

Медицинский центр "Пория" в Тверии сообщил о смерти от кори полуторагодовалого ребенка, который не был привит. Это десятая смерть от кори в Израиле. При этом большинство скончавшихся детей не имели сопутствующих хронических заболеваний.

В настоящее время вспышка кори зарегистрирована в Иерусалиме, Хайфе, Бейт-Шемеше, Бней-Браке, Харише, Модиин-Илите, Ноф а-Галиле, Кирьят-Гате, Ашдоде, Цфате, Нетивоте, а также в местном совете Мате Биньямин.

В вышеназванных районах жители могут обратиться в "Типат Халав", больничные кассы и специальные пункты вакцинации от кори, открытые без необходимости в предварительной записи.

Непривитым лицам и родителям младенцев, получивших только одну дозу вакцины в возрасте 6-11 месяцев, рекомендуют избегать массовых мероприятий в местах повышенной заболеваемости из-за высокого риска заражения.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 20 ноября 2025

Минздрав предупреждает: на рейсе "Эль-Аля" из Кишинева были больные корью
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 20 ноября 2025

Минздрав: больной корью посещал супермаркет в Бней-Браке, возможны новые случаи заражения
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 16 ноября 2025

Больной корью побывал на массовом торжестве в Бней-Браке
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 09 ноября 2025

Девятая смерть в Израиле от кори: скончался семилетний мальчик, он был привит