Сочетание кефира и пищевых добавок может снизить риск хронического воспаления

Новое исследование, проведенное учеными Ноттингемского университета, показало, что комбинация определенных пищевых добавок работает эффективнее, чем отдельные пребиотики или омега-3, для поддержки иммунной системы и обмена веществ, что может помочь снизить риск заболеваний, связанных с хроническим воспалением. Согласно результатам, опубликованным в журнале Translational Medicine, синбиотик – сочетание натурального ферментированного кефира и разнообразных пребиотических волокон – продемонстрировал наибольшую противовоспалительную активность среди трех протестированных популярных добавок.

Смесь кефира и пребиотических волокон была предоставлена компанией Chuckling Goat Ltd. Она содержит натуральные пробиотические бактерии и дрожжи, формирующиеся в ходе традиционной ферментации козьего молока с использованием живых кефирных грибков. Эти грибки представляют собой живые культуры, включающие десятки видов полезных микроорганизмов. При объединении кефира, богатого живыми полезными микробами, с разнообразной пребиотической клетчаткой, которая питает эти микроорганизмы, возникает синбиотический эффект: клетчатка способствует размножению микробов и их выработке полезных метаболитов, таких как бутират, обладающий противовоспалительным и иммуномодулирующим действием на весь организм.

В течение шести недель у здоровых участников, принимавших этот синбиотик, наблюдалось наибольшее снижение уровня белков, связанных с воспалением, по сравнению с теми, кто получал только омега-3 или клетчатку. Эти результаты показывают, что сочетание полезных микроорганизмов с пребиотическими волокнами может более эффективно поддерживать иммунную систему и обмен веществ, чем отдельные добавки.

Системные маркеры воспаления – это показатели в крови, отражающие уровень воспалительных процессов во всем организме, а не в конкретной области, например, в кишечнике или очаге инфекции. Исследование показало, что общий уровень воспаления у участников снизился, что свидетельствует о улучшении иммунного баланса и потенциальном снижении риска хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые и метаболические нарушения. Следующим этапом станет тестирование этих добавок у людей с конкретными заболеваниями для оценки их терапевтической эффективности.