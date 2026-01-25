В Индии зафиксирована вспышка неизлечимого вируса Нипах

Власти Индии усиливают противоэпидемические меры в штате Западная Бенгалия после того, как число подтвержденных случаев заражения вирусом Нипах выросло до пяти.

По данным местных чиновников, первый случай был выявлен 19 января, после чего почти 100 контактировавших с заболевшими направили на домашний карантин.

Как пишет The Independent, двое первых заболевших – медработники (мужчина и женщина) из частной больницы в Барасате (пригород Колкаты). Еще трое новых случаев – врач, медсестра и сотрудник медперсонала – были выявлены позднее, их госпитализировали в инфекционную больницу в районе Белегхата (восточная Колката), тогда как двое первых пациентов остаются в отделении интенсивной терапии.

Международные эпидемиологические сводки отмечают, что в Западной Бенгалии о подтвержденных случаях Нипаха сообщалось и ранее в январе (в частности, о двух заболевших медработниках, подтвержденных лабораторно), при этом расследование источника заражения продолжается.

Вирус Нипах относится к приоритетным патогенам ВОЗ: он передается от животных к человеку (естественный резервуар – плодоядные летучие мыши) и возможна передача между людьми. Специфической вакцины и "лечения, которое излечивает", нет – в таких ситуациях основой считаются изоляция, отслеживание контактов и профилактика.