Обученные собаки могут вынюхивать рак у собак

Рак остается одной из ведущих причин смертности как среди людей, так и среди домашних животных. По данным исследований, от 30 до 50 процентов собак сталкиваются с онкологическими заболеваниями в течение жизни. Особую опасность представляет гемангиосаркома – агрессивная форма рака, поражающая клетки кровеносных сосудов. Заболевание нередко обнаруживается лишь на поздней стадии, когда внешне здоровая собака внезапно теряет сознание, из-за чего его часто называют "тихим убийцей".

На сегодняшний день не существует надежных методов или инструментов для ранней диагностики этой болезни, а прогноз после ее выявления, как правило, неблагоприятен. Чтобы найти возможное решение, исследователи из Школы ветеринарной медицины изучили, обладает ли гемангиосаркома специфическим запахом или набором летучих органических соединений, которые способны улавливать собаки. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале The Veterinary Journal.

В исследовании участвовали пять собак-детекторов биологических запахов, которые ранее уже были обучены выявлять ароматические маркеры различных заболеваний, в том числе хронической истощающей болезни, посттравматического стрессового расстройства, рака яичников и рака поджелудочной железы. Животные проходили двойные слепые испытания с образцами сыворотки крови трех групп: собак с подтвержденной гемангиосаркомой, собак с другими неонкологическими заболеваниями (группа больных контроля) и полностью здоровых собак. Каждая собака анализировала 12 специально подобранных наборов образцов, при этом для каждого набора проводилось по семь тестов. Важно отметить, что ни один из представленных образцов ранее не использовался на этапе обучения.

Для экспериментов применялись ольфактометры – высокотехнологичные устройства, оснащенные небольшим инфракрасным лазерным лучом, проходящим вдоль верхней части прибора. Когда собака прерывает этот луч, система фиксирует, что она изучает образец. Если животное задерживается в зоне луча достаточное время и образец является правильным, раздается звуковой сигнал, после которого собака понимает, что может подойти и получить поощрение. В целом, по итогам всех испытаний, собаки верно распознавали образцы гемангиосаркомы примерно в 70 процентах случаев. Этот показатель сопоставим с результатами, получаемыми в исследованиях, где собак используют для выявления онкологических заболеваний у людей – метода, который уже считается более проверенным и распространенным.