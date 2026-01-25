x
Здоровье

"Тева" отзывает партию детского питания "Нутрилон"

время публикации: 25 января 2026 г., 12:32 | последнее обновление: 25 января 2026 г., 12:32
"Тева" отзывает партию детского питания "Нутрилон"
Yossi Aloni/Flash90

Компания "Тева", продающая в Израиле детское питание под брендом "Нутрилон", начала точечный отзыв одной партии детской смеси Nutrilon Stage 1 (800 г) после уведомления производителя в Европе о превышении обновленного порога по токсину cereulide, который связывают с пищевыми отравлениями. В минздраве Израиля подчеркнули, что потребителям следует не использовать продукт из указанной партии.

По официальным данным, под отзыв попали упаковки со следующими реквизитами: партия 2027.01.07, штрих-код 8712400802499, дата производства 08.07.2025, срок годности 01.07.2027 (производитель Nutricia, импортер Teva Israel). Сообщается, что большая часть партии не поступила в продажу.

Ситуация не похожа на "дело Ремедии": речь идет о факторе, который может вызывать краткосрочные симптомы (в частности, желудочно-кишечные проявления). Угрозы жизни, по всей видимости, нет.

