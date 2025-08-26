x
26 августа 2025
|
последняя новость: 10:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 августа 2025
|
26 августа 2025
|
последняя новость: 10:39
26 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Минздрав разрешил купание на пляжах Хайфы, закрытых ранее

Минздрав
Хайфа
Пляжи
Средиземное море
время публикации: 26 августа 2025 г., 09:58 | последнее обновление: 26 августа 2025 г., 10:03
Минздрав разрешил купание на пляжах Хайфы, закрытых ранее
Flash90/Yossi Aloni

Министерство здравоохранения Израиля вновь разрешило купание в районе пляжей "Кармель" и "Замир" (север) в Хайфе.

Примерно в течение суток пляжи были закрыты из-за аномальных результатов микробиологических исследований прибрежных вод.

Сейчас в Израиле не очень жарко, температура воды на побережье Средиземного моря около 30 градусов. Высота волн до 1,7 метра (купание опасно). На пляжах множество отдыхающих.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 25 августа 2025

Минздрав сообщает о запрете купания в районе Хоф а-Кармель в Хайфе
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 августа 2025

Условия для купания на пляжах Израиля: жарко, медуз нет, значительное волнение