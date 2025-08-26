Минздрав разрешил купание на пляжах Хайфы, закрытых ранее
время публикации: 26 августа 2025 г., 09:58 | последнее обновление: 26 августа 2025 г., 10:03
Министерство здравоохранения Израиля вновь разрешило купание в районе пляжей "Кармель" и "Замир" (север) в Хайфе.
Примерно в течение суток пляжи были закрыты из-за аномальных результатов микробиологических исследований прибрежных вод.
Сейчас в Израиле не очень жарко, температура воды на побережье Средиземного моря около 30 градусов. Высота волн до 1,7 метра (купание опасно). На пляжах множество отдыхающих.